В Петербурге умерла глава ассоциации блокадников Валентина Леоненко

Ушла из жизни Валентина Леоненко - глава Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Женщине было 95 лет, причина её кончины не сообщается.

Руководимая Леоненко ассоциация, собравшая вместе 109 объединений блокадников, в том числе иностранных, начала свою деятельность в 1990 году.

"Валентина Ивановна свято хранила память о тяжелых блокадных годах, о подвиге поколения, защитившего Родину. По инициативе возглавляемой ею организации изданы десятки томов, посвященных блокаде", - выразил свои соболезнования градоначальник Петербурга Александр Беглов.

Губернатор назвал Леоненко примером жизненной стойкости, мужества, силы духа, любви к родному городу.

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