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17:58

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей

фото ЗакС политика Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей

Российский глава Владимир Путин распорядился до июля будущего года расширить действие программы льготной ипотеки для семей с одним ребёнком, появившимся на свет после 1 января 2018 года. Поручение президента сделано по итогам ПМЭФ, документ опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, предусмотрев возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных жилищных кредитов (займов) (по ставке 6% годовых на весь срок кредита) на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных жилищных кредитов <...>", - указывается в поручении Путина.

Также он дал наказ пролонгировать до июля 2022 года срок действия ещё одной льготной ипотечной программы - на приобретение жилья на первичном рынке. Ставка по ней не должна превышать 7% (ранее - 6,5%), а максимальный кредит - 3 млн рублей.

Инициативы президента прозвучали в ходе сессии Петербургского международного экономического форума.

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Все новости:  COVID 
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