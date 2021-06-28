Гидрометцентр: В начале июля в регионах будет сохраняться опасная погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил, что согласно аналитическим показателям, которые вычислили специалисты, аномальная для страны жара сохранится в ряде регионов, сообщает РИА "Новости".

"На европейской территории, особенно в Поволжье и на Урале, температура будет выше на восемь градусов в начале июля, будет сохраняться опасная погода. В Якутии аналогичная ситуация: тоже выше нормы на четыре-восемь градусов, до 30 градусов", - известил Вильфанд.

Отклонение от нормы в Центрально-Черноземном районе составит четыре градуса, а в Северо-Западном федеральном округе - один-два градуса.

Привычные показатели будут лишь у запада Красноярского края и востока Западной Сибири.

Напомним, на прошлой неделе в Петербурге были побиты температурные рекорды, фиксировавшиеся в 1917 году. Кроме того, совокупно июнь 2021 года уже стал самым жарким июнем в городе за всю историю наблюдений.

В свою очередь в Москве 23 июня обновился суточный рекорд температуры, державшийся с 1948 года: столбики термометров показывали +37,4 градуса.