Суд запретил ещё один сайт с прогулками по петербургским крышам

Октябрьский райсуд Петербурга решил закрыть доступ к очередному сайту, предлагавшему в качестве услуги прогулки по крышам города, информирует объединённая пресс-служба судебных инстанций.

Ознакомившись с содержимым портала spb-roof.plp7.ru, на котором посетителям обещали "безопасно и легально" пройтись по крышам Северной столицы, прокурор счёл, что размещённая на нём информация легитимной не является.

"[На сайте] содержатся материалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре "руфинг". "Руферство", говорит суд, является экстремальным увлечением, которое связано с риском для жизни", - указано в сообщении судебной пресс-службы.

Таким образом, суд удовлетворил прошение прокурора о признании информации на портале запрещенной к распространению на территории РФ.

В конце мая аналогичным образом был запрещён ещё один сайт, предлагавший услуги руфинга.