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10:52

Пивоваров из СИЗО призвал Явлинского выдвинуть его в Госдуму от "Яблока"

фото ЗакС политика Пивоваров из СИЗО призвал Явлинского выдвинуть его в Госдуму от "Яблока"

Бывший руководитель "Открытой России" Андрей Пивоваров написал открытое письмо основателю партии "Яблока" Григорию Явлинскому (есть в распоряжении ЗАКС.Ру). В нем Пивоваров, заключенный в СИЗО, просит Явлинского выдвинуть его и других находящихся под арестом политиков на выборах в Государственную Думу от партии.

Пивоваров отметил, что согласен с высказыванием "яблочника" о "стремлении властей уничтожить саму возможность легально заниматься политикой в стране". По мнению находящегося в СИЗО политика, сейчас в России происходят репрессии, чтобы недопустить независимых демократических кандидатов даже до проведения собственной избирательной кампании. 

Экс-глава "Открытой России" напомнил Явлинскому, что несколько месяцев вел прееговоры о своем выдвижении от "Яблока" в Госдуму. Пивоваров считает, что партия может сделать сильный политический поступок, выдвинув его в федеральный парламент.

""Яблоко" на сегодняшний день единственная партия, которая последовательно декларирует неприятие авторитарного режима Путина и имеет право выдвигать кандидатов в депутаты без сбора подписей. В сложившихся обстоятельствах дать возможность идти на выборы без сбора подписей как мне, так и другим кандидатам, попавших в жернова политических репрессий – это уникальный шанс сделать сильный политический и гуманитарный поступок", - написал политик.

По его мнению, большинство членов "Яблока" поддержат такое решение - оно совпадает с идеологией партии. Сейчас, скорее всего, последний шанс выдвинуть на выборах команду независимых демократических кандидатов, считает Пивоваров:

"Если партия пойдет на такой шаг, его поддержат все, кто хочет свободы для нашей страны – десятки миллионов человек. У "Яблока" может появиться фракция в парламенте. Это, возможно, последний исторический шанс подарить избирателям надежду".

Находящийся в СИЗО политик просил Явлинского дать ответ публично.

Напомним, ранее представитель "Яблока" заявил СМИ, что Пивоварова вряд ли выдвинут на выборы в Госдуму от партии. Политик сейчас находится под арестом в Краснодаре по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации - репост записи в социальных сетях. За несколько дней до задержания Пивоваров объявил о ликвидации "Открытой России". В суде по оспариванию его ареста сторонники политика представили доказательства того, что он не делал репост - это сделала одна из администраторов страницы. Пивоварова оставили под арестом

"Яблоко" 24 июня провело первую часть собеседования с потенциальными кандидатами в депутаты Госдумы и Законодательного собрания Петербурга. Вторая часть должна пройти 28 июня, в тот же день ожидается список рекомендованных к выдвижению кандидатов. 

София Саттарова


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