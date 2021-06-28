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11:40

COVID-19 подтвердился у 21 650 россиян, Петербург снова бьёт рекорды - 1335 случаев

фото ЗакС политика COVID-19 подтвердился у 21 650 россиян, Петербург снова бьёт рекорды - 1335 случаев

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" официально подтвердился у 21 650 жителей России, оповестили в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии заболевание было обнаружено у 5 472 941 гражданина РФ.

Региональная статистика выглядит следующим образом: первенство по заражениям, традиционно, у Москвы - 7246 новых случаев, следом идут Московская область (2722), Петербург (1335). За ними расположились Нижегородская область (332) и "новичок" рейтинга - Бурятия (309).

В Северной столице за сутки от последствий инфекции скончались 110 человек (всего - 16 116) - это рекордный показатель с начала пандемии. Излечились при этом ещё 1304 пациента (всего - 441 696). За всё время болезнь была диагностирована у 466 775 петербуржцев.

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