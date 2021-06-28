В Вологодской области в рамках "антивирусных" мер вновь закрыли кино и театры

На фоне ухудшения эпидемической обстановки власти Вологодской области запретили работу всех театров и кино начиная с сегодняшнего дня, 28 июня. Равнозначно не разрешается проводить концерты.

Кроме того, расположенные в регионе МФЦ также будут работать в "урезанном" режиме и только по предварительной записи, а спортивные мероприятия можно проводить только при пустых трибунах.

В рамках обеспечительных мер ежедневно будет проводиться учащенная дезинфекция общественных пространств.

Глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал работодателям перевести 50% своих сотрудников на удалёнку.

По состоянию на 28 июня, в регионе выявлено свыше 47 тысяч заражений с начала пандемии, за сутки статистика пополнилась 101 новым случаем - такое количество инфицированных было зафиксировано лишь в марте.