18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:30

Песков: "Алые паруса" проходили с соблюдением требований властей

фото ЗакС политика Песков: "Алые паруса" проходили с соблюдением требований властей

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе "Коммерсанта" проходивший в Петербурге праздник выпускников "Алые паруса", куда, по разным подсчётам, пришли не менее 40 тысяч человек. Мероприятие, напомним, не отменили, невзирая на ухудшение эпидемической ситуации в городе. 

"Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного города и конкретного региона. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы в Санкт-Петербурге и они реализовались на месте", - сказал президентский пресс-секретарь.

Песков добавил, что "никаких прямых запретов на такие мероприятия нет", а все решения на местах принимаются согласно условиям, которые "диктует" региональный Роспотребнадзор. В то же время чиновник согласился, что вспышка заболеваемости коронавирусом "идёт действительно активно и в Москве, к сожалению, в Санкт-Петербурге".

"Большая нагрузка на систему здравоохранения. Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, как она меняется. Ответственность кого-то за продолжение вспышки — ну, здесь по истечение какого-то количества дней будет понятно, мы с вами все увидим статистику — есть ли резкий скачок или нет", - резюмировал Песков.

В разговоре с ЗАКС.Ру, напомним, петербургский вице-губернатор Александр Бельский также заявил, что все возможные "антиковидные" меры власти предприняли.

Добавим, что судя по фотографиям с "Алых парусов", большинство из присутствовавших пренебрегало противоэпидемическими правилами, действующими в городе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:20 Центр "Вектор" ожидает регистрации еще одной вакцины от коронавируса

19:58 Путин подписал закон, ужесточающий правила продажи оружия

19:37 Чиновники выявили нарушения коронавирусных правил в 80 петербургских заведениях

19:19 В Петербурге подхватили коронавирус уже около 300 финских болельщиков

19:17 Благоустройством Заневского парка займутся компании, работавшие на набережной Карповки и Сенатской площади

18:57 Вишневский интересуется у комздрава долей заболевших от числа ранее привитых

18:42 Коммунисты и попутчики: Кто идет на выборы в ЗакС от КПРФ

18:32 Беглов поздравил с юбилеем комитет по внешним связям, упомянув Путина

18:31 Беглов: Наши ребята заслужили выпускной в очном формате

18:05 Басилашвили поддержал обязательную вакцинацию

17:51 Подозреваемому в нападении на силовика на митинге 31 января Гарипову продлили арест до августа

17:43 Дом купца Дурдина на Кирочной признали региональным памятником

17:12 В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг и чиновников

16:44 "Яблоко" официально выдвинуло Рыжкова на довыборы в Мосгордуму

16:10 Ярославское УМВД хочет взыскать более полумиллиона рублей с еще одного "навальниста"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru