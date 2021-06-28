Песков: "Алые паруса" проходили с соблюдением требований властей

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе "Коммерсанта" проходивший в Петербурге праздник выпускников "Алые паруса", куда, по разным подсчётам, пришли не менее 40 тысяч человек. Мероприятие, напомним, не отменили, невзирая на ухудшение эпидемической ситуации в городе.

"Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного города и конкретного региона. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы в Санкт-Петербурге и они реализовались на месте", - сказал президентский пресс-секретарь.

Песков добавил, что "никаких прямых запретов на такие мероприятия нет", а все решения на местах принимаются согласно условиям, которые "диктует" региональный Роспотребнадзор. В то же время чиновник согласился, что вспышка заболеваемости коронавирусом "идёт действительно активно и в Москве, к сожалению, в Санкт-Петербурге".

"Большая нагрузка на систему здравоохранения. Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, как она меняется. Ответственность кого-то за продолжение вспышки — ну, здесь по истечение какого-то количества дней будет понятно, мы с вами все увидим статистику — есть ли резкий скачок или нет", - резюмировал Песков.

В разговоре с ЗАКС.Ру, напомним, петербургский вице-губернатор Александр Бельский также заявил, что все возможные "антиковидные" меры власти предприняли.

Добавим, что судя по фотографиям с "Алых парусов", большинство из присутствовавших пренебрегало противоэпидемическими правилами, действующими в городе.

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