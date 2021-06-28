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13:59

МЧС вновь предупреждает о превратностях погоды в Петербурге: на город движутся ливни

фото ЗакС политика МЧС вновь предупреждает о превратностях погоды в Петербурге: на город движутся ливни

В региональном управлении МЧС по Петербургу проинформировали жителей города о надвигающемся ливневом фронте: в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" уточнили, что новых "капризов" погоды следует ждать во вторник, 29 июня.

Как только МЧС оповещает о грядущих ненастьях, гражданам следует воздержаться от поездок по городу, оставаясь по возможности дома или на рабочем месте. В случае, если ливень застанет вас на улице, нельзя спускаться пережидать его в подземные переходы и другие углублённые помещения; укрыться необходимо в зданиях выше уровня затопления.

Добавим, что согласно сервису "Яндекс.Погода" уже сейчас в ряде районов Северной столицы идут дожди: на город параллельно движется массивная туча.

А на прошлой неделе Петербург бил температурные рекорды.

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