В Крыму задержали 22-летнего анархиста, подозреваемого в подготовке атаки на мост в день выборов

В Севастополе представители силовых структур задержали молодого человека, якобы изготовившего самодельное взрывное устройство для подрыва моста в день общероссийских выборов, уведомляет "Интерфакс".

По информации агентства, у мужчины 22-х лет изъяли три различных взрывчатых вещества общей массой более 100 грамм и порох.

"Обладая знаниями в области химии, [юноша] разработал план взрыва железнодорожного моста через реку Черная в городе Инкерман в сентябре 2021 года (во время подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы). Задержанный придерживается идей анархизма, желает смерти представителям власти, интересуется "скулшутингом"", - поделился с "Интерфаксом" осведомлённый источник.

Задержанного отпустили под подписку о невыезде, направив его на на психиатрическую экспертизу. В ПНД на учёте молодой человек не состоит.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК РФ (Подготовка теракта).