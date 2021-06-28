МО "Сергиевское" закажет проект благоустройства за 2,2 млн рублей

На портале госзакупок администрацией МО "Сергиевское" 25 июня было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение "объемной и плоскостной визуализаций демонстрационных моделей решений по обустройству территории МО". На проектные работы муниципалы готовы выделить 2,2 млн рублей.

МО "Сергиевское" планирует получить от исполнителя варианты благоустройства по девяти адресам. Для двух из них (пр. Просвещения, д.33, корп.1, лит. А., корп.2, лит. А) решено изготовить объемный макет в масштабе 1:100. На нем будет размещена искусственная трава, а для "создания растительного антуража" будут использовать поролон. Все это должно скрываться под защитным колпаком из сотового поликарбоната без "волосяных царапин". Макет станет самой дорогой частью закупки. Из 2,2 млн рублей 350 тысяч рублей уйдут только на объемную модель.

Кроме макета, для "плоскостной визуализации" изготовят информационный стенд. На проектах благоустройства должны быть отображены: расстановка парковочных столбиков, размещение бортового камня, ограждений и пешеходных коммуникаций, а также обустройство площадок различной направленности. Готовые решения должны поступить в муниципалитет до 25 декабря 2021 года.

Ранее, 21 июня МО "Сергиевское" определило победителя на выполнение работ по благоустройству на территории округа. Им стало АО "Садово-парковое предприятие "Выборгское". Итоговая цена контракта совпала с максимальной вплоть до копеек - 4,8 млн рублей.