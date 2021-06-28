Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

15:10

МО "Сергиевское" закажет проект благоустройства за 2,2 млн рублей

фото ЗакС политика МО "Сергиевское" закажет проект благоустройства за 2,2 млн рублей

На портале госзакупок администрацией МО "Сергиевское" 25 июня было размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение "объемной и плоскостной визуализаций демонстрационных моделей решений по обустройству территории МО". На проектные работы муниципалы готовы выделить 2,2 млн рублей.

МО "Сергиевское" планирует получить от исполнителя варианты благоустройства по девяти адресам. Для двух из них (пр. Просвещения, д.33, корп.1, лит. А., корп.2, лит. А) решено изготовить объемный макет в масштабе 1:100. На нем будет размещена искусственная трава, а для "создания растительного антуража" будут использовать поролон. Все это должно скрываться под защитным колпаком из сотового поликарбоната без "волосяных царапин". Макет станет самой дорогой частью закупки. Из 2,2 млн рублей 350 тысяч рублей уйдут только на объемную модель. 

Кроме макета, для "плоскостной визуализации" изготовят информационный стенд. На проектах благоустройства должны быть отображены: расстановка парковочных столбиков, размещение бортового камня, ограждений и пешеходных коммуникаций, а также обустройство площадок различной направленности. Готовые решения должны поступить в муниципалитет до 25 декабря 2021 года. 

Ранее, 21 июня МО "Сергиевское" определило победителя на выполнение работ по благоустройству на территории округа. Им стало АО "Садово-парковое предприятие "Выборгское". Итоговая цена контракта совпала с максимальной вплоть до копеек - 4,8 млн рублей.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:20 Центр "Вектор" ожидает регистрации еще одной вакцины от коронавируса

19:58 Путин подписал закон, ужесточающий правила продажи оружия

19:37 Чиновники выявили нарушения коронавирусных правил в 80 петербургских заведениях

19:19 В Петербурге подхватили коронавирус уже около 300 финских болельщиков

19:17 Благоустройством Заневского парка займутся компании, работавшие на набережной Карповки и Сенатской площади

18:57 Вишневский интересуется у комздрава долей заболевших от числа ранее привитых

18:42 Коммунисты и попутчики: Кто идет на выборы в ЗакС от КПРФ

18:32 Беглов поздравил с юбилеем комитет по внешним связям, упомянув Путина

18:31 Беглов: Наши ребята заслужили выпускной в очном формате

18:05 Басилашвили поддержал обязательную вакцинацию

17:51 Подозреваемому в нападении на силовика на митинге 31 января Гарипову продлили арест до августа

17:43 Дом купца Дурдина на Кирочной признали региональным памятником

17:12 В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг и чиновников

16:44 "Яблоко" официально выдвинуло Рыжкова на довыборы в Мосгордуму

16:10 Ярославское УМВД хочет взыскать более полумиллиона рублей с еще одного "навальниста"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru