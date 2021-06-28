Ярославское УМВД хочет взыскать более полумиллиона рублей с еще одного "навальниста"

Бывший координатор штаба Алексея Навального, Александр Смирнов, стал ответчиком по иску ярославского главка МВД, который добивается от активиста компенсаций за работу на митинге 31 января. Переработки около двух сотен сотрудников оцениваются ведомством в 587 тысяч рублей, а бензин для служебного транспорта (порядка 50 автомобилей) - в 59 тысяч рублей, передает "МБХ Медиа".

В тексте исков упоминаются действия Смирнова на акциях протеста: по данным силовиков, он призывал собравшихся выкрикивать лозунги и утверждал, что акция не требует от ее организаторов уведомления властей.

Отметим, что два похожих иска ярославские полицейские подали против другого экс-координатора штаба Навального*, Елены Лекиашвили, более недели назад. Тогда речь тоже шла о компенсациях за работу в выходные и бензин для автомобилей МВД, которые силовикам потребовались в связи с несанкционированным митингов 23 января.