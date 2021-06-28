"Яблоко" официально выдвинуло Рыжкова на довыборы в Мосгордуму

Политик Владимир Рыжков, собиравшийся участвовать в довыборах в Мосгордуму от партии "Яблоко", был 28 июня официально выдвинут кандидатом в депутаты по округу №37 после заседания бюро регионального совета партии. В его Telegram-канале говорится, что голосование было тайным и что его кандидатура поддержана единогласно.

"Для регистрации в качестве кандидата в депутаты МГД Владимиру Рыжкову необходимо будет собрать около шести тысяч подписей. Это очень сложно сделать в сжатые сроки, летом, в условиях пандемии. Его помощники уже сейчас начинают подготовку к сбору подписей", - гласит сообщение.

По тому же округу собирался идти на довыборы оппозиционер Илья Яшин, но избирком, снял его с выборов и не дал открыть избирательный счет. Мотивировано это было тем, что Яшин якобы подпадает под действие еще не вступившего в законную силу закона, запрещающего участвовать в выборах лицам, причастным к экстремистским организациям. На стриме 27 июня с Леонидом Волковым Яшин пришел к выводу, что поддерживать кандидатуру Рыжкова он, как и весь проект "Умное голосование", не может. И Волков, и Яшин утверждают, что Рыжков - "административный кандидат", утвержденный чиновниками столичной мэрии.

фото: Владимир Рыжков / Telegram