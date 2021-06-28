Дом купца Дурдина на Кирочной признали региональным памятником

КГИОП включил в реестр культурно-исторических памятников регионального значения дом купца Дурдина по адресу Кирочная улица, 12. Здание, расположенное в Центральном районе, вошло в список из 255 объектов, в которых в обозримом будущем проведут капитальный ремонт за счет средств налогоплательщиков. Появившейся в конце XIX века по проекту Петра Гилева, дом строился для купца и гласного петербургской городской думы Д.А. Дурдина и, по мнению экспертов, неплохо для своего возраста сохранился.

Дом Дурдина, как говорится на сайте профильного комитета, "является образцом многоквартирного доходного дома в стилистических приемах периода эклектики с элементами барокко".

Здание причисляют к так называемым "распутинским адресам": в одной из квартир часто бывал и принимал гостей знаменитый царедворец. Представляющий архитектурную ценность объект продолжает оставаться жилым домом.

фото: kgiop.gov.spb.ru