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18:05

Басилашвили поддержал обязательную вакцинацию

фото ЗакС политика Басилашвили поддержал обязательную вакцинацию

Народный артист СССР Олег Басилашвили высказался о третьей волне коронавируса, которая сопровождается регулярно обновляющимся антирекорде по смертности от инфекции, и практике обязательной вакцинации. К происходящему в сфере здравоохранения в настоящее время знаменитый петербуржец относится максимально серьезно, а, в свою очередь, "антипрививочники" встречают с его стороны принципиальную критику.

"Во время Великой Отечественной войны был обязательный призыв в армию людей определенного возраста. Хочет он или не хочет, он обязан выполнять приказы главнокомандующего, потому что страна боролась с фашизмом. Сейчас нашей стране и вообще всему земному шару угрожает та же опасность – человечество может исчезнуть вообще", - цитирует его газета "Петербургский дневник".

Басилашвили напомнил, что он всю жизнь выступает в защиту прав человека, но сегодня в его глазах выступающие против вакцины и ношения масок предстают людьми, совершающими преступление: "новый штамм заразнее, и инфицированный человек заражает не одного-двух, а шесть или восемь человек".

Минувшей зимой 86-летний артист сам переболел коронавирусом. Вместе с супругой он получал помощь в сестрорецкой больнице №40, где они пробыли около недели.

фото со страницы Олега Басилашвили "ВКонтакте"

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