Беглов поздравил с юбилеем комитет по внешним связям, упомянув Путина

Петербургский губернатор Александр Беглов выступил с поздравлением в адрес бывших и нынешних сотрудников комитета Смольного по внешним связям: этому подразделению городского правительства 28 июня исполнилось тридцать лет. Он нашел особенно важным то, что нынешний президент Владимир Путин возглавлял комитет с момента его появления, и поставил его создание в заслугу первому мэру города Анатолию Собчаку.

"На протяжении трех десятилетий наш город укрепляет добрососедские и деловые отношения с регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья, находит новых друзей и партнеров. В том, что Петербург имеет признанный авторитет гостеприимного и открытого миру города, безусловно, есть ваша большая заслуга как высокопрофессиональных работников", - цитирует слова Беглова пресс-служба Смольного.

По его оценке, отношения городских чиновников со всем миром только крепнут, а география внешних связей - расширяется.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.