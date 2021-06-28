Вишневский интересуется у комздрава долей заболевших от числа ранее привитых

Петербургский депутат Борис Вишневский обратился к чиновникам из комитета по здравоохранению, желая получить часть коронавирусной статистики, которой нет в публичном доступе, а именно: процент тех, кто после вакцинации от COVID-19 тем не менее сумел подхватить эту инфекцию.

"То, что я читаю и слышу, разнится на порядок: где-то говорят, что таких не более процента, где-то - что до 15%. Между тем, от того, какой в действительности этот процент, зависит принятие гражданами решение о вакцинации (они ведь оценивают, насколько вакцина защищает). Уверен, что эти данные должны быть открыты и публичны", объяснил свою активность политик в персональном Telegram-канале.

По мнению Вишневского, на фоне растущего числа подтвержденных случаев заражения скрывать подобные вещи "принципиально ошибочно".

Напомним, что в Петербурге вместе с постоянным ростом заболеваемости несколько дней подряд обновляется антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки (сейчас показатель составляет 110). На этом фоне петербуржцы стали активнее вакцинироваться, порой создавая очереди в прививочные кабинеты в торговых центрах.

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