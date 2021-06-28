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19:19

В Петербурге подхватили коронавирус уже около 300 финских болельщиков

фото ЗакС политика В Петербурге подхватили коронавирус уже около 300 финских болельщиков

В ходе Евро-2020 за последние дни многократно увеличилось число финских болельщиков, которые заразились коронавирусом в Петербурге. Если еще 24 июня речь шла только о более 70 любителях футбола из Финляндии, то спустя четыре дня, как сообщает THL, инфекция сразила уже в районе 300 человек.

Между тем, главврач THL Отто Хельве предполагает, что это еще не предел. Соотечественников финские медики настойчиво призывают избегать "ненужных поездок" в Россию. На карантин в Хельсинки и окрестностях поместили порядка 500 вернувшихся из российского мегаполиса, пишет местное издание Yle.fi.

Напомним, финны массово стали покидать Петербург после неудачи их сборной на турнире и невыхода из группы.

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