Чиновники выявили нарушения коронавирусных правил в 80 петербургских заведениях

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом за прошедшую неделю проверили 479 организаций на предмет соблюдения ими действующих противоэпидемических мер. Специалисты объехали 13 районов города. Инспекция коснулась, в том числе, крупных торговых центров ("Купеческий двор", "Южный", "Ривер хаус"), парка аттракционов, кальянных, ресторанов, баров, хостелов.

Как сообщила пресс-служба комитета, 80 из проверяемых объектов были замечены в нарушениях, из-за чего владельцам заведений выписали штрафы. По результатам рейдов были закрыты караоке-бар, торговый центр и две кальянных. Досталось также 19 гражданам, застигнутым в кальянных без средств индивидуальной защиты: на всех них составили протоколы.