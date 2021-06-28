Центр "Вектор" ожидает регистрации еще одной вакцины от коронавируса

Центр "Вектор" отправил в Минздрав документы для регистрации новой вакцины от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона-Н", передает РИА "Новости". Она создана на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, как сказано в реестре министерства.

Одна доза вакцины, производимой в виде суспензии для внутримышечной инъекции, составит 0,5 миллилитра. Испытывают "ЭпиВакКорону-Н" начиная с апреля, а закончиться эти опыты должны будут к октябрю.

Отметим, что в СМИ и социальных сетях самая известная разработка центра "Вектор", вакцина "ЭпиВакКорона", регулярно подвергается критике. Нередко люди жалуются на проблемы с появлением антител к коронавируса после использования этого препарата.