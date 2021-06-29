Силовики пришли к журналистам издания "Проект": у главреда Романа Баданина идёт обыск

Сотрудники правоохранительных органов приехали домой к главному редактору "Проекта" Роману Баданину и журналистке издания Марии Жолобовой.

"Сотрудники полиции требуют пустить их внутрь. Сегодня в "Проекте" должно выйти расследование Жолобовой про главу МВД Владимира Колокольцева, мы анонсировали его накануне. Жолобова также - автор многих резонансных расследований, в том числе про главу Чечни Рамзана Кадырова", - следует из сообщения, размещённого в Telegram-канале "Проекта".

К обоим сотрудникам издания выехали адвокаты.

Некоторое время назад силовикам удалось попасть домой к Баданину, у него дома начался обыск.

С чем связаны оперативные мероприятия, на данный момент не уточняется.

"Дождь" уточняет также, что обыск проходит и у замглавреда издания Михаила Рубина.

"Проект" систематически выпускает громкие коррупционные расследования про первые лица России.