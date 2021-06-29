Число COVID-госпитализаций в Петербурге достигло тысячи в день

Ввиду того, что в Петербурге ежедневно растет число граждан, подхвативших коронавирус, соответствующим образом увеличилось количество госпитализаций, достигнув отметки тысяча в день, известил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он уточнил также, что из-за возросшей врачебной нагрузки не исключается скопление карет скорой помощи на въездах в стационары.

"В течение дня госпитализировались до тысячи пациентов. В таких ситуациях возможно скопление автомобилей скорой помощи", - поделился Лисовец соображениями в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Следует напомнить, что в июне Петербург уже неоднократно бил антирекорды как по суточному приросту COVID-больных, так и по смертям.