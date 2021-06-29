18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9:41

Число COVID-госпитализаций в Петербурге достигло тысячи в день

фото ЗакС политика Число COVID-госпитализаций в Петербурге достигло тысячи в день

Ввиду того, что в Петербурге ежедневно растет число граждан, подхвативших коронавирус, соответствующим образом увеличилось количество госпитализаций, достигнув отметки тысяча в день, известил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он уточнил также, что из-за возросшей врачебной нагрузки не исключается скопление карет скорой помощи на въездах в стационары.

"В течение дня госпитализировались до тысячи пациентов. В таких ситуациях возможно скопление автомобилей скорой помощи", - поделился Лисовец соображениями в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Следует напомнить, что в июне Петербург уже неоднократно бил антирекорды как по суточному приросту COVID-больных, так и по смертям.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

17:21 В Роспотребнадзоре назвали число заболевших петербуржцев, ранее привитых от коронавируса

16:51 Попова подтвердила завоз в РФ "индийского" штамма и просит запретить массовые мероприятия

15:33 Вишневский подготовил законопроект, обязывающий Смольный публиковать коронавирусную статистику

15:16 В Петербурге готовы наращивать инфекционный коечный фонд при необходимости

14:20 Петербуржцы посещали библиотеки в 2020 году также часто, как в доковидные времена

14:07 Следуя рекомендациям медиков, Беглов прошёл ревакцинацию от коронавируса

12:14 "Праздник вирусников": В одном из дворов Петербурга появилась "говорящая" фреска в честь "Алых парусов"

11:57 В Москве на встрече с депутатом Рашкиным задержали противника принудительной вакцинации

11:33 За сутки от COVID-19 скончалось рекордное за всю пандемию количество заражённых - 652 человека

10:47 "Скрывается истинная картина эпидемии": Вишневский раздосадован ответом Беглова о COVID-статистике


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:21 В Роспотребнадзоре назвали число заболевших петербуржцев, ранее привитых от коронавируса

16:51 Попова подтвердила завоз в РФ "индийского" штамма и просит запретить массовые мероприятия

16:35 В Москве закончили допрашивать журналистов "Проекта"

16:10 Жданова объявили в международный розыск из-за злостного неисполнения решения суда

15:43 Экс-помощнику депутата Коваля продлили домашний арест на месяц

15:40 Горсуд принял иск защитников ВНИИБ, добивающихся признания здания памятником

15:33 Вишневский подготовил законопроект, обязывающий Смольный публиковать коронавирусную статистику

15:16 В Петербурге готовы наращивать инфекционный коечный фонд при необходимости

15:04 Муниципал: Смольный хочет добавить деньги муниципалитетам на содержание новых парков и скверов

14:54 В Смольном рассказали, когда ждать открытия памятника Николаю I, пребывающего в "лесах" с 2018 года

14:47 Власти Петербурга намерены развивать онлайн-возможности культурных учреждений

14:31 Муниципал: Дмитриева предложила создать в Петербурге больше муниципальных музеев

14:20 Петербуржцы посещали библиотеки в 2020 году также часто, как в доковидные времена

14:09 Смольный: В Петербург стали реже переезжать работать из других регионов

14:07 Следуя рекомендациям медиков, Беглов прошёл ревакцинацию от коронавируса

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru