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10:00

Бюро "Яблока" рекомендовало съезду кандидатуры для выдвижения в ЗакС Петербурга и Госдуму

фото ЗакС политика Бюро "Яблока" рекомендовало съезду кандидатуры для выдвижения в ЗакС Петербурга и Госдуму

Бюро "Яблока" определилось со списком кандидатур, которых рекомендует съезду выдвинуть в депутаты Законодательного собрания Петербурга и Государственную Думу по петербургским округам, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии. Во время заседания 24 и 28 июня члены бюро провели собеседования с теми потенциальными кандидатами, претендующими на округа, по которым на выдвижение от "Яблока" рассчитывают несколько человек. 

В Государственную Думу бюро рекомендовало выдвинуть правозащитника Никиту Сорокина по 211-му избирательному округу, экс-председателя петербургского "Яблока" Андрея Палевича - по 212-му округу, муниципального депутата МО "Шувалово-Озерки" Николая Громова - по 213-му округу, руководителя фонда городского самоуправления "1870" Кирилла Страхова - по 214-му округу, экс-депутата ЗакСа и адвоката Юрия Карпенко - по 215-му округу, зампреда "Яблока" и депутата городского парламента Бориса Вишневского - по 216-му округу, муниципального депутата МО "Литейный округ" Арсения Афиногенова - по 217-му округу, мундепа МО "Город Пушкин" и бывшего главного врача НИИ им. Г.И.Турнера Бориса Орешкова - по 218-му округу. 

Часть из этих людей рекомендована для выдвижения и по округам Законодательного собрания Петербурга. В частности, по 2-му округу планируется выдвижение депутата ЗакСа Вишневского, по 7-му округу - руководителя фондом городского самоуправления "1870" Кирилла Страхова, по 9-му округу - правозащитника Никиты Сорокина, по 11-му округу - депутат МО "Шувалово-Озерки" Николай Громова, по 17-му округу - бывшего председателя партии в городе Андрея Палевича.

По 1-му избирательному округу Законодательного собрания бюро рекомендовало выдвинуть депутата МО "Семеновский" Евгения Гусарова. 

По 3-му округу бюро выбрало экс-главу Штаба Навального* в городе Ирину Фатьянову. Она объявила о своем выдвижении по территории Петроградского района еще в марте 2021 года. Сейчас округ в ЗакСе представляет спикер парламента и лидер "Единой России" в городе Вячеслав Макаров, в 2021 году партия выдвигает его в Госдуму, а по 3-му округу документы в качестве самовыдвиженки уже подала его дочь Марина Лыбанева. 

Для выдвижения по 4-му округу бюро выбрало своего пресс-секретаря Дмитрия Анисимова, по 5-му округу - правозащитника Юрия Багрова, по 6-му округу - депутата МО "Гражданка" Александра Гребенкина, по 7-му округу - общественного активиста Илью Сиялова, по 10-му округу - депутата МО "Поселок Парголово" Любовь Дюве, по 12-му округу - члена Приморского "Яблока" Ивана Чихняева, по 13-му округу - общественного активиста Олега Максакова. В 14-м округе бюро рекомендовало выдвинуть в депутаты члена партии Виктора Болдина, в 15-м - врача-хирурга Алеся Карпенко. Экс-депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева выбрана для продвижения по 16-му округу, а действующий депутат МО "Город Петергоф" Илья Львов - по 19-му округу. 

Бюро "Яблока" решило рекомендовать для выдвижения по 20-му округу предпринимателя Дмитрия Хорзова. Депутат МО "Морской" Владимир Федин должен представлять партию в 22-му округа, а депутат МО "Народный" Дмитрий Горохов по 23-му округу. В 24-м и 25-м округах бюро выбрало для выдвижения членов "Яблока" Александра Маханькова и Дмитрия Осипова соответственно. 

Бюро не рассматривало кандидатов по 18-му и 21-му округам, сообщили в пресс-службе партии. Вопросы по этим территориям определят на заседании Федерального политического комитета накануне перед съездом, уточнили в пресс-службе. В партии добавили, что ФПК решит вопрос и об общегородском списке кандидатов в ЗакС Петербурга. 

В 21-м округе города выдвигаться в ЗакС планировал беспартийный депутат ЗакСа Максим Резник, ранее он был членом "Яблока". На открытии своего штаба парламентарий заявил, что надеется на поддержку "яблочников". На следующий день после официального объявления выборов в ЗакС Петербурга, 17 июня у Резника провели обыски. 18 июня суд отправил депутата под домашний арест - его обвинили в якобы приобретении для личного пользования 18,2 грамма растительного наркотика. 

В 18-м округе "Справедливая Россия - За правду" намерена выдвинуть замглавы муниципального образования "Сосновая поляна" Станислава Давыдова, КПРФ - муниципального депутата МО "Сосновая поляна" Дмитрия Бойко, а Партия роста - замглавы МО "Ульянка" Павла Кондрашова. Сейчас территорию в парламенте представляет депутат от "Единой России" Сергей Никешин, он снял свою кандидатуру с праймериз партии. Больше всего голосов на внутрипартийном голосовании единороссов по округу 18 набрал член президиума Российской гильдии управляющих и девелоперов Алексей Далматов. Никешин публично пока не делал заявления о том, планирует ли выдвигаться в ЗакС в 2021 году и от кого. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

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