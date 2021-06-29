Обыски у журналистов "Проекта" связаны с иском бизнесмена Ильи Трабера к "Дождю"

Обыски, проводимые дома у главреда "Проекта" Романа Баданина, а также журналистки издания Марии Жолобовой, связаны с уголовным делом о клевете: ещё в 2017 году петербургский предприниматель Илья Трабер подал соответствующий иск к "Дождю".

"Как минимум два обыска из трех связаны с делом Ильи Трабера из 2017 года. Мария Жолобова и Роман Баданин были авторами документального фильма „Питерские. Отец и сын" о Трабере. А вот Михаил Рубин в создании этой работы участия не принимал", - известили в "Проекте".

Уголовное дело по заявлению Трабера в 2018 году возбудило петербургское управление МВД по статье "Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления" (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ).

В частности, в расследовании "Дождя" Трабер характеризуется как "единственный из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин".

С обысками к журналистам "Проекта" силовики пришли ранним утром сегодняшнего дня.