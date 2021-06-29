Глава ГИК Чечина: Далеко не всех бюджетников можно "склонить к каким-то определенным действиям"

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на заседании 29 июня заявила, что сотрудников бюджетных учреждений никто ни к чему не принуждает. Об этом она сказала в ответ на критику ряда членов Горизбиркома о том, что в территориальные избирательные комиссии назначаются сотрудники районных администраций и подведомственных им организаций. Член ГИК от КПРФ Андрей Беляков отметил, что Горизбирком в очередной раз выбирает "зависимых людей".

- Опять мы идем на поводу у кого-то, вставляя в территориальную избирательную комиссию зависимых людей. А потом опять к комиссии №2 будут какие-то претензии… Зачем мы это делаем? - поинтересовался Беляков.

По его мнению, ГИК должен ломать такую систему назначения членов ТИК. Глава Горизбиркома Чечина в ответ сказала, что не все работники бюджетных сфер зависимы.

- Если житель Санкт-Петербурга получает зарплату из средств бюджета, то это не значит, что он зависимый человек от главы администрации или заместителя главы администрации. <...> Никто их не принуждает к каким-то действиям или бездействиям. Это же зависит от человека, у которого есть свое мнение либо нет. Далеко не всех медицинских, педагогических работников, работников культуры можно склонить к каким-то определенным действиям, - считает Чечина.

Член ГИК Дмитрий Краснянский отметил, что все члены избиркомов так или иначе от кого-то зависят. С ним согласилась член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская, но добавила, что в комиссии должны быть люди, зависимые от разных источников - тогда и возникает независимость избиркома. Если же большая часть комиссии зависит от одного источника, то никакой независимости не будет, уверена Покровская.

Речь шла о рекомендации рабочей группы ГИК назначить в члены ТИК №2 сотрудника администрации Василеостровского района Игоря Катроманяна и сотрудника Жилкомсервиса Ярослава Евдокимова. Член ГИК от "Яблока" Покровская поинтересовалась, чем выбранные кандидаты лучше остальных.

- Молодые, инициативные и новые лица Василеостровского района, - ответила ей зампред Горизбиркома Алла Егорова.

Большинство членов Горизбиркома проголосовало за их назначение в члены ТИК №2.

Напомним, до назначения в ГИК Чечина работала главой администрации Курортного района.