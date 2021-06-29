За сутки от COVID-19 скончалось рекордное за всю пандемию количество заражённых - 652 человека

Суточная COVID-статистика в России пополнилась 20 616 новыми случаями, соответственно, на сегодняшний день известно о 5 493 557 заболевших с начала пандемии, оповестили в оперативном штабе.

Тройка регионов, лидирующих по уровню распространения инфекции, осталась, как и днём ранее, прежней: лидерство - у Москвы (+6209 заражённых), следом идут Московская область (+2453), Петербург (+1374), Нижегородская область (+336) и Бурятия (+318).

За последние 24 часа болезнь унесла жизни 652 человек - это рекорд с начала пандемии. Всего жертвами инфекции стали 134 545 россиян.

В Петербурге аналогично поставлен антирекорд по суточному приросту COVID-смертей - скончались 119 граждан.