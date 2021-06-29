В Москве на встрече с депутатом Рашкиным задержали противника принудительной вакцинации

Столичные правоохранители задержали участника акции против принудительной вакцинации от COVID-19, информирует "МБХ медиа".

На мероприятие, проходившее в формате встречи с депутатом Государственной думы от КПРФ Валерием Рашкиным, пришли также "провокаторы", начавшие спорить с собравшимися о преимуществах прививок. Задержанный вступил с ними в бурный диалог, после чего к нему подошли сотрудники полиции и увели в автозак.

В ходе встречи активисты подали в администрацию президента обращение к Владимиру Путину с требованием остановить принуждение к вакцинации. Затем собравшиеся направились в сторону Госдумы.