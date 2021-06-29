Уткину удивило непопадание в список кандидатов от "Яблока"

Экс-депутат Финляндского округа и бывший член "Открытой России" Светлана Уткина призналась ЗАКС.Ру, что ожидала своего выдвижения в ЗакС от "Яблока" по одномандатному округу № 7. В партии 29 июня объявили, что бюро рекомендовало съезду утвердить кандидатом по этой территории историка, руководителя фонда городского самоуправления "1870" Кирилла Страхова.

- Для меня выдижение Страхова является неожиданностью, - заявила Уткина. - Потому что у нас были договоренности с "Яблоком".

Она также добавила, что не рассматривает для себя возможность выдвигаться от другой партии и будет ждать решение съезда "Яблока".

Напомним, бюро "Яблока" рекомендовало кандидатов по 23 из 25 петербургских округов. Еще две территории оставили на рассмотрение Федерального политического комитета.

Общественная организация "Открытая Россия", признанная нежелательной, объявила о самоликвидации в конце мая. Ее руководство объяснило это нежеланием подставлять под уголовное преследование своих членов, хотя и заявило о непричастности к организациям, включенных в реестр нежелательных.

Ранее бывший лидер "Открытки" Андрея Пивоваров, находящийся в СИЗО города Краснодар, написал письмо основателю "Яблока" Григорию Явлинскому с просьбой не отказывать ему в выдвижении в Госдуму от "яблочников".

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