"Праздник вирусников": В одном из дворов Петербурга появилась "говорящая" фреска в честь "Алых парусов"

В одной из арок, ведущей в петербургский двор, художник Олег Лукьянов разместил фреску, которую посвятил прошедшему в городе мероприятию "Алые паруса". Фотографиями своего творения автор поделился у себя в Instagram.

"Очень надеемся, что Праздник выпускников не превратился в Праздник вирусников", - выразил надежду Лукьянов.

Невзирая на существенное ухудшение эпидемической ситуации в городе, "Алые паруса" всё же состоялись: при этом, как видно по фотографиям, подавляющее большинство участников события решили пренебречь антивирусными предписаниями, введёнными Смольным. На лицах собравшихся не было масок, что уж говорить и о социальной дистанции, когда на Дворцовой собралось не менее 40 тысяч человек.

В то же время губернатор Северной столицы Александр Беглов считает, что праздник был необходим, так как он "бывает только раз в жизни", поэтому "ребята заслужили выпускной в очном формате".

Сегодня город обновил антирекорд по смертям от COVID-19 - скончались 119 человек. Это максимум с начала пандемии.

Фото: Urbanfresco / Instagram

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