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13:19

Пригожин подал иск о защите чести и достоинства к изданию The Insider

фото ЗакС политика Пригожин подал иск о защите чести и достоинства к изданию The Insider

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин намерен засудить ещё одно независимое издание: на сей раз он подал иск о защите чести и достоинства к The Insider.

"Истец просит суд признать сведения, размещенные на интернет-ресурсе The Insider, порочащими, не соответствующими действительности, удалить их и опубликовать опровержение в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 5 000 000 рублей", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале "Кепка Пригожина".

Также предприниматель настаивает, чтобы главный редактор издания Роман Доброхотов и журналист Денис Билунов выступили с опровержением опубликованного материала. Какого, впрочем, не уточняется.

Ранее Пригожин подавал иски к "Медузе"*, "Эху Москвы", публицисту Максиму Шевченко, а также соратниками Алексея Навального Любови Соболь и Владимиру Милову.

* "Медуза" внесена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов

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