Иван Голунов присоединился к команде Shkulev Media Holding: они издают журналы Elle и Maxim

Журналист "Медузы"* Иван Голунов стал частью команды Shkulev Media Holding: на компанию он трудится в статусе внештатного консультанта, поделился со Znak.com руководитель спецпроектов сети Анатолий Ефремов.

"Иван Голунов присоединился к Сети городских порталов как внештатный сотрудник. Он будет консультировать руководителей редакций по темам для расследований, их планированию и подготовке, обучать корреспондентов работе с данными и их верификации", - пояснил Ефремов.

Работая в "Медузе" Голунов занимался коррупционными расследованиями, писал, среди прочего, про "темную сторону" похоронного бизнеса в Москве. В 2019 году он стал знаменит благодаря делу о подброшенных ему наркотиках: ввиду поднявшейся в СМИ шумихе с него в скором времени сняли все обвинения, а подкинувшие ему запрещённые вещества полицейские позднее получили реальные тюремные сроки.

Shkulev Media Holding выпускает такие журналы, как Elle, Maxim, Psychologies и другие. С 2012 года активно приобретает региональные СМИ, развивает сеть Regional Network. В нее входят такие издания, как E1.RU, NGS.RU, 74.RU и многие другие.

* "Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов