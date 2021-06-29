Следуя рекомендациям медиков, Беглов прошёл ревакцинацию от коронавируса

Петербургский губернатор Александр Беглов известил, что решил пройти ещё один курс вакцинации от коронавируса, информирует пресс-служба Смольного.

"В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных", - сетует градоначальник.

Ежедневно, напомнили в Смольном, в городе прививаются от 12 до 14 тысяч человек. На сегодняшний день начали курс свыше 858 петербуржцев, полностью его завершили - более 696 тысяч человек.

Исполнительным органам власти рекомендовано вплоть до 15 августа вакцинировать 65% сотрудников.

Для горожан доступны 134 пункта в медучреждениях, где можно получить "антивирусный" укол. Работают также мобильные бригады и точки в ТЦ, где, к слову, только на выходных можно было наблюдать огромные очереди из желающих привиться.

Ожидается также открытие новых точек по вакцинации, в их числе появятся "два больших красивых шатра".

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