Смольный: В Петербург стали реже переезжать работать из других регионов

Привлечение на работу в Петербург жителей других регионов должно стать одним из ключевых направлений комитета экономической политики, сообщил его председатель Валерий Москаленко на заседании регионального правительства 29 июня.

По его словам, на протяжении многих десятилетий важным показателем в вопросе демографии был миграционный прирост из других регионов. Однако в последние годы ситуация начала меняться.

Так, если в 2016 году в Петербург мигрировать 46 тысяч человек из других субъектов, то по итогу 2019 года - только 6 тысяч человек.

Кроме того, Москаленко отметил, что из-за демографической ямы 1990-х годов в регионе снизилось число женщин детородного возраста. Также все чаще девушки предпочитают рожать первого ребенка ближе к 30 годам, что приводит к "кризису материнства", рассказал чиновник.