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Муниципал

14:31

Дмитриева предложила создать в Петербурге больше муниципальных музеев

фото ЗакС политика Дмитриева предложила создать в Петербурге больше муниципальных музеев

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева на заседании городского правительства 29 июня озвучила идею развития сети краеведческих музеев при муниципальных образования.

Отвечая на ее вопрос, председатель комитета по культуре Константин Сухенко, вспомнил, что такие учреждения уже есть в Кронштадте, Пушкине и МО "Нарвский округ"

-  У нас практически в каждом муниципальном образовании можно создавать краеведческие музеи, - заметила Дмитриева.

Кроме того, депутат посетовала на небольшое количество домов и дворцов культуры в Петербурге. В частности, во Фрунзенском районе, по ее словам, их нет вообще. Дмитриева считает, что у местных жителей большой потенциал в творчестве, который нужно помочь реализовать.


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