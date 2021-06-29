Власти Петербурга намерены развивать онлайн-возможности культурных учреждений

Приоритетом в развитии культуры Петербурга на 2021 год остаются интернет-показы, сообщил 29 июня председатель профильного комитета Константин Сухенко на заседании городского правительства.

Он отметил, что комитет планирует расширить возможности подведомственных учреждений в плане онлайн-вещания.

- Развитие трансляций в интернете позволяет активнее продвигать город и его культурный потенциал, - заявил Сухенко.

Также в планы комитета на 2021 года входят организация празднования 200-летия Федора Достоевского и 800-летия Александра Невского, открытие после капитального ремонта здания библиотеки имени Маяковского и оснащение 20 образовательных учреждений оборудованием и инвентарем.

Губернатор Александр Беглов поручил комитету финансов совместно с комитетом культуры проработать вопрос о выделении дополнительных средств на оборудование и инвентарь для учреждений, а также на модернизацию театра "Мюзик-Холл". Кроме того, глава города заявил о необходимости включить проект "Открытая сцена" в адресную инвестиционную программу на 2022 год.

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