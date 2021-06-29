В Смольном рассказали, когда ждать открытия памятника Николаю I, пребывающего в "лесах" с 2018 года

В ходе заседания петербургского правительства глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров отчитался о сроках, когда будет завершена реставрация памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади.

Чиновник сообщил, что финиш работ, начавшихся в 2018 году, намечен на октябрь текущего года. Только на изучение состояния объекта и составление проектной документации по нему ушло два года, заключил Макаров.

Напомним, что в 2018 году отреставрировали ограду и фонари, окружающие монумент.

Специалистам осталось вернуть на место элементы декора памятника, прошедшие курс "обновления"; кроме того, будет произведена консервация поверхности металлических частей объекта, герметизация шва между фундаментом пьедестала и фундаментом под тротуарными плитами, переборка гранитного тротуара, ремонт электрических сетей для подсветки памятника.

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