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15:43

Экс-помощнику депутата Коваля продлили домашний арест на месяц

фото ЗакС политика Экс-помощнику депутата Коваля продлили домашний арест на месяц

Приморский районный суд Петербурга 29 июня оставил Андрея Гришина, экс-помощника депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля, под домашним арестом до 29 июля, сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов. 

Гришин и Коваль были задержаны 30 июля 2020 года. Гришина силовики схватили после получения им 2 млн рублей от бизнесмена Михаила Лихолетова в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Следствие считает, что эти деньги могут быть частью взятки, предназначавшейся депутату Ковалю. Депутату было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, Гришину – в посредничестве во взяточничестве. 

В декабре 2020 года Гришин дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием. После этого меру пресечения ему заменили с содержания в СИЗО на домашний арест. 

Коваль, в свою очередь, в конце 2020 года также дал явку с повинной, но следователь в суде настаивала, что депутата следует оставить под стражей, так как он якобы может скрыться или использовать свои связи в правоохранительных структурах или органах власти. Вопрос о продлении меры пресечения Роману Ковалю Приморский районный суд рассмотрит вечером 29 июня. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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