Экс-помощнику депутата Коваля продлили домашний арест на месяц

Приморский районный суд Петербурга 29 июня оставил Андрея Гришина, экс-помощника депутата Законодательного собрания Петербурга Романа Коваля, под домашним арестом до 29 июля, сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов.

Гришин и Коваль были задержаны 30 июля 2020 года. Гришина силовики схватили после получения им 2 млн рублей от бизнесмена Михаила Лихолетова в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Следствие считает, что эти деньги могут быть частью взятки, предназначавшейся депутату Ковалю. Депутату было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, Гришину – в посредничестве во взяточничестве.

В декабре 2020 года Гришин дал признательные показания и заключил досудебное соглашение со следствием. После этого меру пресечения ему заменили с содержания в СИЗО на домашний арест.

Коваль, в свою очередь, в конце 2020 года также дал явку с повинной, но следователь в суде настаивала, что депутата следует оставить под стражей, так как он якобы может скрыться или использовать свои связи в правоохранительных структурах или органах власти. Вопрос о продлении меры пресечения Роману Ковалю Приморский районный суд рассмотрит вечером 29 июня.

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