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16:10

Жданова объявили в международный розыск из-за злостного неисполнения решения суда

фото ЗакС политика Жданова объявили в международный розыск из-за злостного неисполнения решения суда

Российская Федерация объявила эмигрировавшего экс-директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова в международный розыск, о чем пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Воронина.

"Ивану, как оказалось, давно уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлен не был", - рассказал юрист.

В начале месяца Жданов уже публиковал в Instagram информацию об объявлении себя в розыск, отдельно поиронизировав над своей фотографией в МВД. Предполагать, с чем именно был связан розыск, тогда он не стал из-за "десятка уголовных дел", в которых фигурирует.

В предыдущие годы от Жданова, пока он еще находился в России, органы власти настойчиво требовали удалить с канала "Навальный live" расследование, посвященное бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву, которое посмотрели десятки миллионов человек. Идти на это "навальнист" раз за разом отказывался.

*Минюст внес ФБК в реестр НКО-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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