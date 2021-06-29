В Москве закончили допрашивать журналистов "Проекта"

Столичные силовики завершили допрос каждого из троих задержанных утром 29 июня журналистов "Дождя" - главного редактора Романа Баданина, его заместителя Михаила Рубина и корреспондентки Марии Жолобовой, передает "ОВД-Инфо", чьи адвокаты участвовали в следственных действиях.

Отмечается, что все трое получили статус свидетеля в деле о клевете, вопреки появившейся ранее информации о том, что Баданин - подозреваемый.

Уголовное дело было возбуждено по иску петербургского бизнесмена Ильи Трабера, поданного к телеканалу "Дождь" еще в 2017 году. Баданин и Жолобова участвовали в создании расследования, героем которого был Трабер. В частности, в расследовании "Дождя" Трабер характеризуется как "единственный из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин".

Характерно, что именно сегодня, 29 июня, команда "Проекта" готовилась выпустить новое расследование, посвященное главе МВД Владимиру Колокольцеву.