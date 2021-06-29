Попова подтвердила завоз в РФ "индийского" штамма и просит запретить массовые мероприятия

Информацию от НИИ гриппа о том, что в РФ успел проникнуть так называемый индийский штамм коронавируса "Дельта плюс", официально подтвердила 29 июня главный санитарный врач Анна Попова, на которую ссылается РИА "Новости". Обнаруженный в прошлом году в азиатской стране, штамм продолжает мутировать в разных странах и уже имеет четыре вариации. Россиянка, у которой "Дельта плюс" подтвердился, перенесла заболевание, по данным главы Роспотребнадзора, без осложнений.

На фоне ухудшающейся динамики заболеваемости Попова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать инициативу ее ведомства о полном запрете массовых мероприятий.

Отметим, что утром 29 июня и в Петербурге, и в РФ в целом зафиксировали антирекорды смертности (119 и 652 случая соответственно).