В Роспотребнадзоре назвали число заболевших петербуржцев, ранее привитых от коронавируса

Сотрудница петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия в ходе круглого стола, организованного редакцией "Делового Петербурга" 29 июня, обнародовала данные о числе горожан, которым не посчастливилось подхватить коронавирус после полного прохождения вакцинации. По ее информации, с начала прививочной кампании, пришедшегося на минувшую осень, из получивших оба укола людей заболели COVID-19 2594 петербуржца (0,3% от всех завершивших вакцинацию). При этом только 1206 от приведенного числа инфицировались спустя 15 и более дней после получения второй инъекции.

"На сегодняшний день у нас нет официальных данных о том, что кто-то из привитых погиб", - приводится также ее добавление.

Чхинджерия напомнила, что 10% людей в силу особенностей организма не могут вырабатывать тела, чем можно объяснить описанную выше картину.

Показатель ранее запрашивал у руководства города депутат Борис Вишневский, настаивающий на том, что статистика, включая такие аспекты, как доля заболевших от числа привитых, должна быть максимально доступна всем.

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