Политолог Рогов отметил противоречивую концепцию выборов в ГД

Предстоящие в сентябре думские выборы и преследование оппозиции перед ними навели политолога Кирилла Рогова на мысль о том, что перед российским политическом руководством стоит сложная и противоречивая задача. В представлении эксперта, в Кремле хотели бы сделать одновременно так, чтобы люди пошли на выборы, но при этом выборы "должны быть не интересны избирателю". Главное здесь, как он считает, это негласная установка: "ни одна партия не должна быть менее непривлекательной", чем единороссы, и добиться этого затруднительно.

"С одной стороны какого-то избирателя надо пригласить на участки, это как бы поднимает нашу легитимность выборов, а с другой стороны им должно не хотеться идти. Потому что иначе они могут проголосовать за кого-то не того. И это будет плохо для "Единой России". Но это все еще микширует с третьей мыслью, что, так как многодневное голосование, то будет по образцу 20-го года, очень высокий уровень фальсификаций", - рассудил Рогов в интервью "Эху Москвы".

По его оценке, за единороссов традиционно голосует де-факто одно и то же число живых людей (15 млн человек), которое на выходе официально завышается в разные годы по-разному. В пользу предположения о возможных будущих фальсификациях ему говорит топ-5 федерального списка единороссов. Два федеральных министра, уверен Рогов, будут "паровозами" и реально в Думу не пойдут, тогда как остальная троица слишком мало известна широкому населению.

"Если бы реально нужны были голоса, они бы не могли такую пятерку выдвинуть. <...> Одного к тому же засунули туда против его воли (имеется в виду главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - прим. ЗАКС.Ру). Одни должны против воли голосовать за эту партию, а другие против воли в ней состоять и быть этими объектами", - заключил политолог.

текст: фото: Кирилл Рогов / Facebook