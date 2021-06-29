Депутат ЗакСа Коваль останется в СИЗО до 29 июля

Приморский районный суд Петербурга 29 июня продлил арест депутату Законодательного собрания Роману Ковалю, обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Коваль останется в СИЗО до 29 июля.

Суд не принял во внимание доводы защиты о том, что нет оснований полагать, что Коваль попробует скрыться от правосудия. Адвокат Игорь Резонов также сообщил в суде, что отбывать домашний арест депутат сможет в квартире матери, что сильно, по его мнению, облегчит рассмотрение дела.

— Домашний арест ничем не отличается от заключения под стражу, кроме местонахождения, — заявил Коваль в суде.

Депутат Заксобрания от "Единой России" Роман Коваль был задержан 30 июля 2020 года, в тот же день был задержан его бывший помощник Андрей Гришин. Позже Ковалю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Его бывший помощник обвиняется в посредничестве — сегодня ему продлили домашний арест на месяц.

По версии следствия, Коваль якобы мог использовать так называемую депутатскую поправку в бюджет для того, чтобы городские больницы и роддома заключали контракты с организациями бизнесмена Михаила Лихолетова, который проходит по этому делу свидетелем. Следователи считают, что за все время такого сотрудничества депутат якобы мог получить частями более 16,9 млн рублей, в том числе автомобилем Audi Q7.

текст: Константин Леньков

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.