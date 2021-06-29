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29 июня, 19:33

Из бюджета Петербурга снова выделят деньги на закупку техники для "культурных" онлайн-трансляций

фото ЗакС политика Из бюджета Петербурга снова выделят деньги на закупку техники для "культурных" онлайн-трансляций

Петербургский губернатор Александр Беглов распорядился выделить деньги из городской казны на оборудование для организации онлайн-трансляций культурных событий и проектов, в рамках реализации президентского указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Как сообщает пресс-служба Смольного, в прошлом году, когда онлайн-трансляции стали особенно актуальными ввиду начала пандемии, город потратил на программу около 12 млрд рублей, а еще более 14 млрд городу дали из федерального центра. Прошлогодний план в результате выполнили на 99,3%.

"Учреждения культуры быстро и активно освоили новый формат работы. Петербург занял одно из первых мест по количеству просмотров культурных мероприятий. Аудитория городских интернет-ресурсов выросла в несколько раз, трансляции смотрели десятки тысяч человек", - подвел Беглов промежуточный итог.

Губернатор напомнил о двух важнейших для города культурных мероприятиях, приходящихся на 2021 год: 800-летие со дня рождения князя Александра Невского и 200-летие со дня рождения классика литературы Федора Достоевского. Оба события, по требованию Беглова, "должны пройти на самом высоком уровне".


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