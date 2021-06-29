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29 июня, 19:36

Рыбаков потребовал от генпрокурора наказать ответственных за проведение "Алых парусов"

фото ЗакС политика Рыбаков потребовал от генпрокурора наказать ответственных за проведение "Алых парусов"

Лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил обращение (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) генеральному прокурору России Игорю Краснову из-за проведения в разгар пандемии коронавируса праздника выпускников "Алые паруса". Рыбаков в письме напомнил, что в Петербурге действует постановление правительства о противодействии распространению COVID-19. Документ запрещает проведение публичных мероприятий, культурные и спортивные мероприятия можно проводить при согласовании с властями. 

"Алые паруса" посетили более 40 тысяч человек, которые не соблюдали социальную дистанцию с масочными режимом, отметил Рыбаков со ссылкой на комитет по образованию Петербурга и СМИ. Меры по индивидуальной защите от коронавируса и не могли соблюдаться на таком массовом уличном мероприятии, считает лидер "Яблока". При этом, добавил Рыбаков, количество смертей от COVID-19 в городе возрастает.

"В условиях распространения COVID-19, роста числа заболевших и повышения уровня смертности, считаю неправомерным согласование Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу числа участников праздника, превышающего 500 человек. Считаю неправомерным решение Правительства Санкт-Петербурга о проведении мероприятия "Алые паруса" в традиционном формате", - написал Рыбаков.

Он потребовал от генпрокурора определить тех, кто принял решение о проведении "Алых парусов" в традиционном формате, и привлечь их к ответственности. 

Напомним, праздник выпускников прошел в Петербурге 25 июня. После мероприятия курирующий молодежную политику вице-губернатор Александр Бельский заявил, что все возможные меры по профилактике коронавируса на празднике были соблюдены. Губернатор города Александр Беглов сказал, что всех участников "Алых парусов" предупредили о возможных рисках. 

 

текст: София Саттарова / фото: Константин Леньков

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