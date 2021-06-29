КГИОП и КИО заняты судьбой руин дворца Александра I, находящихся на частной территории

Руководство КГИОП дало понять, что развалины дворца императора Александра I на территории Красного Села принадлежат государству, о чем сообщило строительное издание "Канонер". Чиновники придерживаются такой позиции, несмотря на то, что земельный участок на берегу реки Дудергофки принадлежит частному лицу Сагиту Биджиеву, который годами за ним не ухаживает.

"[Дворец] проходил технический учет в качестве многоквартирного дома по фонду местных советов Ленинграда, в связи с чем... не выбывал из государственной собственности Санкт-Петербурга, а только пришел в ненадлежащее состояние", - подчеркнул председатель комитета Сергей Макаров.

Тем временем, КИО занят постановкой объекта на учет. Ранее Смольный пытался воздействовать на владельца участка, на территории которого оказались руины исторического памятника регионального значения, но безуспешно.

С конца советских времен дворец императора, построенный, в свою очередь, в конце XVIII века, пребывает во все более плачевном состоянии. По сведениям "Канонера", Биджиева ввели в курс дела и рассказали об истории краснокирпичных руин далеко не сразу, и он был удивлен новым для него сведениям.

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