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29 июня, 20:54

Члену московского УИК дали реальный срок по делу о нападении на силовика 31 января

фото ЗакС политика Члену московского УИК дали реальный срок по делу о нападении на силовика 31 января

Суд в Москве приговорил члена одного из столичных УИК Романа Пичужина к двум годам колонии по обвинению в нападении на омоновца, которое, по версии следствия, имело место на несанкционированной акции протеста 31 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале адвокат осужденного, Дмитрий Захватов, приведший также расшифровку последнего слова своего подзащитного.

"Зачем мы забываем, свои детские клятвы? Ради чего, вы это делаете? Лично я - не понимаю. Думаю и вы не понимаете. Если для того, чтобы оставаться на свободе, я должен забыть свои детские клятвы, то я не не хочу такой свободы", - произнес подсудимый, обращаясь к прокурору и пострадавшему.

По версии Захватова, Пичужин 31 января не выдержал зрелища полицейского насилия на акции, на которой массово и грубо задерживали прохожих, и заступился за одного из избиваемых граждан.

Примечательно, что перед тем, как быть привлеченным по уголовному делу, Пичужин отбыл 30-дневный административный арест за участие в митинге, и был задержан сразу по выходе из спецприемника.

По всей стране в связи с акцией 31 января в поддержку арестованного Алексея Навального задержали беспрецедентное число человек - более 6 тысяч. Более тысячи задержаний пришлось на петербургскую акцию, что стало городским рекордом.

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