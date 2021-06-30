18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10:02

Комздрав: К аппаратам ИВЛ подключены свыше 600 петербуржцев

фото ЗакС политика Комздрав: К аппаратам ИВЛ подключены свыше 600 петербуржцев

Более 600 пациентов, лежащих в ковидных стационарах Петербурга, подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), в тяжёлом состоянии пребывают 22% больных, представил статистические данный зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Он уточнил, что на инвазивной ИВЛ находятся 220 пациентов, на неинвазивной - 400.

Сарана подчеркнул, что в больницы стало поступать всё больше молодых петербуржцев.

"Мы связываем это с тем, что старшее поколение достаточно активно начало прививаться, как только появилась в городе вакцина", - сказал чиновник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

18:10 Петербургский марафон "Белые ночи" перенесли еще на год

15:48 Жителей Ленобласти стимулируют привиться от COVID-19 скидкой в магазине или билетами на футбол

12:24 Путин раскрыл "секрет" собственной вакцинации: президент привился "Спутником V"

11:40 COVID-19 выявили у более 21 тысячи россиян, Петербург опять обновил антирекорд - плюс 1503 случая

10:45 Путину прислали более миллиона вопросов для "Прямой линии"

10:19 Петербургским вузам рекомендовано начать новый учебный год в смешанном формате

9:26 Смольный оценит возможность введения QR-кода в общепите, основываясь на опыте Москвы

29 июня, 19:59 Роспотребнадзор: Петербуржцы все тяжелее переносят коронавирус

29 июня, 18:21 Ректоры Петербурга рекомендовали позволить посещать занятия привитым студентам

29 июня, 17:21 В Роспотребнадзоре назвали число заболевших петербуржцев, ранее привитых от коронавируса


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:10 Петербургский марафон "Белые ночи" перенесли еще на год

17:46 Навальный стал "склонным к побегу" из-за своих шуточных заявлений

17:21 "Коммунисты России" утвердили список на думские выборы

16:59 Суд снова рассмотрит культурную ценность бывшей Медсанчасти на Одоевского

16:54 Авторская телепрограмма Беглова станет интерактивной

16:26 Петербуржца с плакатом про Путина задержали и увезли в полицию

16:14 После полицейского рейда по барам на Рубинштейна составили четыре протокола

16:09 Суд продлил арест журналисту Ивану Сафронову

15:48 Жителей Ленобласти стимулируют привиться от COVID-19 скидкой в магазине или билетами на футбол

15:45 "Яблочные" списки

15:34 Путин: Президент подчиняется российскому народу

15:27 Путин намерен поддерживать единороссов в ходе кампании в ГД

15:22 Путин: Государство долгое время не вкладывало деньги в туристическую отрасль России

15:11 Путин: Госдума седьмого созыва работала на должном уровне

14:28 Ведущие объяснили проблемы со связью на "Прямой линии" DDoS-атаками на пресс-центр

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru