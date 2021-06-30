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11:05

Турция передавала РФ данные о перелётах Ивана Жданова

фото ЗакС политика Турция передавала РФ данные о перелётах Ивана Жданова

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов был "под прицелом" турецких спецслужб, которые передавали своим российским коллегам данные о его перемещении, сообщил он сам в разговоре с "Дождём". О передаче сведений он узнал из материалов уголовного дела, в рамках которого его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

"Я сейчас нахожусь в пределах территории Евросоюза. Есть очевидный ряд стран не очень безопасных стран, где мне лучше не находиться. Такие, как Турция, азиатские страны, страны Африки. Цивилизованные страны остаются открытыми", - поделился Жданов.

В материалах уголовного разбирательства говорится, что политик улетел из Стамбула в январе 2021 года. В беседе с "Дождем" он подтвердил факт своего присутствия в Турции, уточнив, что летал туда на новогодние каникулы.

"Я занимаюсь политикой и понимаю риски, которые с этим связаны. В том числе когда я нахожусь за пределами России. Но я продолжаю и буду продолжать заниматься политической деятельностью", - заверил Жданов.

Напомним, решение об аресте и объявлении соратника Алексея Навального в международный розыск было вынесено столичным судом накануне, 29 июня.

Уголовное дело о неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК РФ) в отношении Жданова было возбуждено в 2019 году ввиду его отказа удалять из интернета фильм-расследование "Он вам не Димон".

*Минюст РФ внес Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в реестр НКО-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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