COVID-19 выявили у более 21 тысячи россиян, Петербург опять обновил антирекорд - плюс 1503 случая

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция была диагностирована у 21 042 жителей России, проинформировали в оперативном штабе. Лишь у 14% болезнь не имела клинических проявлений. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии болезнь была официально подтверждена у 5 514 599 человек.

Вновь побит суточный максимум по количеству COVID-смертей - скончались 669 пациентов. Всего инфекция унесла жизни 135 214 граждан.

Излечились ещё 16 356 заражённых, всего - 5 000 393 человека.

В лидерах по уровню распространения болезни - Москва (+5 823 новых случаев). Следом идут Московская область (+2 583), вновь обновивший антирекорд Петербург (+1 503), Нижегородская област (+358) и Брянская област (+324).